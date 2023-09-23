«Спартак» обыграл «Динамо» благодаря голу Бонгонды

«Спартак» победил «Динамо» в матче 9-го тура чемпионата России — 1:0. Встреча прошла на «Открытие Банк Арене».

Единственный гол на 7-й минуте забил полузащитник красно-белых Тео Бонгонда. Голевой пас на него сделал Александр Соболев.

В перерыве матча вратарь «Спартака» Александр Селихов был заменен из-за болей в спине. Вместо него на поле вышел Александр Максименко.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятое место, имея на счету 15 баллов.

В 10-м туре РПЛ красно-белые сыграют 1 октября на выезде с «Крыльями Советов», а бело-голубые в этот же день встретятся с «Ахматом».