Алаев надеется, что трансферный бан «Ахмата» будет снят и не затронет другие клубы

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с трансферными ограничениями, наложенными ФИФА на «Ахмат».

14 июля ФИФА наложила трансферный бан на грозненский клуб. Причины запрета не уточнялись.

«Мы вместе с клубами и Российским футбольным союзом внимательно изучаем это дело, ведем определенную работу, которую я сейчас не буду афишировать. В наше время всегда есть какая-то юридическая основа, но, к сожалению, бывает и политическая. Здесь надо внимательно всем разобраться, если были какие-то ошибки, их надо исправить и снять этот бан. Надеюсь, что других клубов это не коснется, а «Ахмат» сможет снова подписывать футболистов», — приводит РИА Новости слова Алаева.

26 июля генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал «СЭ», что клуб подал иск в CAS по делу о запрете на трансферы. На следующий день в CAS подтвердили получение иска.