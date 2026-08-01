ЦСКА — «Крылья Советов»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

ЦСКА примет «Крылья Советов» в рамках 2-го тура чемпионата России в субботу, 1 августа. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

01 августа, 16:15. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи ЦСКА — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В 1-м туре премьер-лиги ЦСКА победил «Балтику» со счетом 2:1. «Крылья Советов» начали новый сезон с ничьей с «Динамо» — 0:0.

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