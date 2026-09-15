Акинфеев — о миссии своей академии: «Дать детям возможность профессионально тренироваться»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал основную миссию своей вратарской академии.

Академия вратарского мастерства Акинфеева и Вячеслава Чанова открылась в Реутове в ноябре 2020 года.

«Миссия — это дать детям возможность действительно профессионально тренироваться. У нас очень хороший тренерский штаб. Дать детям именно профессиональную тренировку, профессиональные сборы. Мы делаем для детей большое подспорье. Из многих академий, из «Локомотива», «Динамо», откуда только ребята не приезжают на дополнительные тренировки. А это самый большой показатель, значит, что мы делаем все правильно.

Мы не будем на этой академии останавливаться. Дай бог, мы сейчас ее достроим. Там у нас будет многофункциональный стадион, большой, с отелем и с медицинским центром — то есть все по-взрослому, так скажем. И потом мы хотим развивать, развивать, делать еще филиалы», — приводят «Вести» слова Акинфеева из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Акинфееву 40 лет. Голкипер провел всю карьеру в ЦСКА. Вместе с армейцами он шесть раз становился чемпионом России, восемь раз выигрывал Кубок страны и восемь — Суперкубок. В 2005 году вратарь завоевал Кубок УЕФА.