ДоброFON собрал более полумиллиона рублей на матче ЦСКА — «Рубин»

12 сентября на «ВЭБ Арене» в рамках концепции «Давай вместе на Доброматч» прошла встреча восьмого тура РПЛ между московским ЦСКА и казанским «Рубином». Организаторы объединили игроков, болельщиков, армейский клуб, всех любителей футбола и добра вместе, чтобы сделать большое доброе дело. По итогам матча благотворительная программа ДоброFON совместно с ПФК ЦСКА помогут футбольной школе «Мечтайм» Академии социального спорта, где футболом занимаются дети и взрослые с особенностями ментального развития.

ДоброFON. Фото ДоброFON

За несколько дней до игры дети из адаптивной футбольной школы «Мечтайм» приехали на базу ЦСКА в Ватутинках и на один день стали частью команды: посмотрели тренировку футболистов, сами попробовали пробить пенальти, получили автографы и сделали общее фото. А после тренировки вместе с игроками армейского клуба Кириллом Глебовым, Матвеем Лукиным и блогером из проекта МЯЧ Production Александром Журавлевым расписали футболки, в которых 12 сентября вышли на поле вместе с игроками ЦСКА перед матчем с «Рубином».



В рамках Доброматча важным игроком встречи стал Кирилл Глебов. Каждый его шаг на поле ДоброFON конвертировал в пожертвование для футбольной школы. Также на сайте благотворительной программы каждый мог стать частью общего доброго дела, даже если до стадиона тысячи километров. В разделе «Доброматч» были созданы задания и за каждое выполненное из них ДоброFON направит реальное пожертвование в футбольную школу «Мечтайм». А еще каждое выполненное задание предоставило возможность поучаствовать в розыгрыше призов.

Александр Журавлев. Фото ДоброFON

В социальных сетях программы в преддверии матча вместе с брендом Евгения Спирякова Spire провели аукцион перчаток легенды красно-синего клуба, голкипера Игоря Акинфеева с его автографом. На самой бренд-зоне благотворительной программы ДоброFON, выставленной на «ВЭБ Арене» в день матча, все болельщики могли принять участие в разных добрых активностях в пользу детей из адаптивной футбольной школы.

По итогам Доброматча ЦСКА — «Рубин» было собрано более 500 000 рублей. Все вырученные средства благотворительная программа ДоброFON направит на производство мячей, формы и экипировки для воспитанников школы «Мечтайм».