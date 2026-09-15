ДоброFON собрал более полумиллиона рублей на матче ЦСКА — «Рубин»
12 сентября на «ВЭБ Арене» в рамках концепции «Давай вместе на Доброматч» прошла встреча восьмого тура РПЛ между московским ЦСКА и казанским «Рубином». Организаторы объединили игроков, болельщиков, армейский клуб, всех любителей футбола и добра вместе, чтобы сделать большое доброе дело. По итогам матча благотворительная программа ДоброFON совместно с ПФК ЦСКА помогут футбольной школе «Мечтайм» Академии социального спорта, где футболом занимаются дети и взрослые с особенностями ментального развития.
За несколько дней до игры дети из адаптивной футбольной школы «Мечтайм» приехали на базу ЦСКА в Ватутинках и на один день стали частью команды: посмотрели тренировку футболистов, сами попробовали пробить пенальти, получили автографы и сделали общее фото. А после тренировки вместе с игроками армейского клуба Кириллом Глебовым, Матвеем Лукиным и блогером из проекта МЯЧ Production Александром Журавлевым расписали футболки, в которых 12 сентября вышли на поле вместе с игроками ЦСКА перед матчем с «Рубином».
В рамках Доброматча важным игроком встречи стал Кирилл Глебов. Каждый его шаг на поле ДоброFON конвертировал в пожертвование для футбольной школы. Также на сайте благотворительной программы каждый мог стать частью общего доброго дела, даже если до стадиона тысячи километров. В разделе «Доброматч» были созданы задания и за каждое выполненное из них ДоброFON направит реальное пожертвование в футбольную школу «Мечтайм». А еще каждое выполненное задание предоставило возможность поучаствовать в розыгрыше призов.
В социальных сетях программы в преддверии матча вместе с брендом Евгения Спирякова Spire провели аукцион перчаток легенды красно-синего клуба, голкипера Игоря Акинфеева с его автографом. На самой бренд-зоне благотворительной программы ДоброFON, выставленной на «ВЭБ Арене» в день матча, все болельщики могли принять участие в разных добрых активностях в пользу детей из адаптивной футбольной школы.
По итогам Доброматча ЦСКА — «Рубин» было собрано более 500 000 рублей. Все вырученные средства благотворительная программа ДоброFON направит на производство мячей, формы и экипировки для воспитанников школы «Мечтайм».
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0