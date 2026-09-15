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ДоброFON собрал более полумиллиона рублей на матче ЦСКА — «Рубин»

ЦСКА — «Рубин».
Фото ДоброFON
Александр Журавлев.
Фото ДоброFON
ДоброFON.
Фото ДоброFON
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12 сентября на «ВЭБ Арене» в рамках концепции «Давай вместе на Доброматч» прошла встреча восьмого тура РПЛ между московским ЦСКА и казанским «Рубином». Организаторы объединили игроков, болельщиков, армейский клуб, всех любителей футбола и добра вместе, чтобы сделать большое доброе дело. По итогам матча благотворительная программа ДоброFON совместно с ПФК ЦСКА помогут футбольной школе «Мечтайм» Академии социального спорта, где футболом занимаются дети и взрослые с особенностями ментального развития.

ДоброFON.
Фото ДоброFON

За несколько дней до игры дети из адаптивной футбольной школы «Мечтайм» приехали на базу ЦСКА в Ватутинках и на один день стали частью команды: посмотрели тренировку футболистов, сами попробовали пробить пенальти, получили автографы и сделали общее фото. А после тренировки вместе с игроками армейского клуба Кириллом Глебовым, Матвеем Лукиным и блогером из проекта МЯЧ Production Александром Журавлевым расписали футболки, в которых 12 сентября вышли на поле вместе с игроками ЦСКА перед матчем с «Рубином».

В рамках Доброматча важным игроком встречи стал Кирилл Глебов. Каждый его шаг на поле ДоброFON конвертировал в пожертвование для футбольной школы. Также на сайте благотворительной программы каждый мог стать частью общего доброго дела, даже если до стадиона тысячи километров. В разделе «Доброматч» были созданы задания и за каждое выполненное из них ДоброFON направит реальное пожертвование в футбольную школу «Мечтайм». А еще каждое выполненное задание предоставило возможность поучаствовать в розыгрыше призов.

Александр Журавлев.
Фото ДоброFON

В социальных сетях программы в преддверии матча вместе с брендом Евгения Спирякова Spire провели аукцион перчаток легенды красно-синего клуба, голкипера Игоря Акинфеева с его автографом. На самой бренд-зоне благотворительной программы ДоброFON, выставленной на «ВЭБ Арене» в день матча, все болельщики могли принять участие в разных добрых активностях в пользу детей из адаптивной футбольной школы.

По итогам Доброматча ЦСКА — «Рубин» было собрано более 500 000 рублей. Все вырученные средства благотворительная программа ДоброFON направит на производство мячей, формы и экипировки для воспитанников школы «Мечтайм».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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