Даку вошел в стартовый состав «Рубина» на матч с «Акроном»

«Акрон» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 2-го тура чемпионата России-2026/27.

Игра состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 14.00 по московскому времени.

В стартовый состав казанской команды вошел нападающий Мирлинд Даку. Ранее появилась информация, что футболист в ближайшее время может перейти в «Спартак».

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Джурасович, Лончар, Марадишвили, Беншимол, Тедич, Дмитриев.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Безруков, Самошников, Грипши, Сааведра, Ходжа, Даку.