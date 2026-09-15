Баринов вернулся в Москву после операции в Германии

Пресс-служба ЦСКА сообщила о возвращении полузащитника команды Дмитрия Баринова в Москву после успешно проведенной операции в Германии.

Армейцы опубликовали фото 30-летнего футболиста с капитаном Игорем Акинфеевым и заявили, что полузащитник приступил к реабилитации в расположении команды.

Баринов получил травму в матче 5-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:2) 22 августа. У него было диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава и повреждение внутренней боковой связки. 11 сентября футболист перенес операцию.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе 2026 года. На его счету 20 матчей за армейцев во всех турнирах без результативных действий.