ФИФА наложила на «Ахмат» запрет на регистрацию новых игроков

ФИФА запретила «Ахмату» регистрировать новых игроков, сообщается на сайте организации.

Ограничения были наложены 14 июля. Причины запрета не уточняются. Санкции будут сняты после устранения оснований.

В 1-м туре РПЛ сезона-2026/27 грозненский клуб сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

В чемпионате России-2025/26 «Ахмат» набрал 37 очков и занял девятое место.