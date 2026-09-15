Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Трансферное окно было сложным, очень многое сорвалось»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о том, как бело-голубые провели летнее трансферное окно.

В начале сентября «Динамо» объявило о срыве перехода двух футболистов — 25-летнего полузащитника «Фламенго» Гонсало Платы и 23-летнего хавбека «Ботафого» Матеуса Мартинса.

«Трансферное окно было сложным. Очень многое сорвалось. Более 20 переговорных треков. Но трудности в нашей работе не редкость. Какие-то рынки для нас попросту закрыты. Удовлетворен ли [главный тренер «Динамо» Сандро] Шварц трансферным окном? Надо спросить об этом самого Сандро. Но если вы имеете в виду вовлеченность Сандро в трансферные вопросы, то она максимальная. Все игроки согласованы с ним», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

«Динамо» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 17 сентября бело-голубые сыграют с «Ростовом» на выезде в 9-м туре чемпионата России.

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