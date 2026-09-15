Генеральный директор «Динамо» Пивоваров поделился мнением о наказаниях КДК для Тюкавина, Лунева и Лещука

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о наказаниях Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) для футболистов бело-голубых Константина Тюкавина, Андрея Лунева и Игоря Лещука.

10 сентября КДК принял решение дисквалифицировать нападающего Тюкавина на два матча чемпионата России (один из которых — условно) по итогам игры 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

По итогам того же поединка голкиперы Лунев и Лещук получили штрафы на сумму 30 тысяч рублей и условную дисквалификацию на один матч.

«По удалению Тюкавина я говорил о нашей позиции перед решением ЭСК. Но красную карточку не отменили, обоснование — агрессивное поведение, КДК в рамках этой статьи смягчил наказание — на дисквалификацию 1+1, в такой конфигурации решение обосновано. А что касается Лунева и Лещука, насколько знаю, в таких ситуациях всегда дают условное наказание. Мы такого решения ожидали. Это хоть и отрицательный, но полезный опыт для них», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

«Динамо» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 17 сентября бело-голубые сыграют с «Ростовом» на выезде в 9-м туре чемпионата России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.