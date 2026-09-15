Газизов допустил, что за Евсеевым зимой придут топ-клубы РПЛ: «Готовы к этому, удерживать никого не будем»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» допустил уход главного тренера команды Вадима Евсеева зимой в случае предложения от топ-клубов РПЛ.

«Если за Евсеевым придут топ-клубы, то мы готовы к этому разговору. Допускаю такой вариант. Уже не первый раз, как говорится. Будет что-то реальное — сядем и поговорим. Удерживать никто никого не будет. Но я знаю Вадима не первый год, он не из тех, кто будет бросаться на первое попавшееся предложение», — сказал Газизов «СЭ».

После восьми туров РПЛ махачкалинцы занимают 6-е место, набрав 12 очков. Евсеев возглавил «Динамо» в декабре 2025 года.

(Кирилл Радченко)