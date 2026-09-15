Бушманов: «Не думаю, что возвращение Жиго в «Спартак» — хорошая идея, клубу нужно идти дальше»

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении Самуэля Жиго в клуб.

Ранее о такой возможности в интервью «СЭ» заявил агент футболиста. Игрок готов рассматривать предложения из России.

«Не думаю, что это хорошая идея. В свое время Жиго здорово играл за «Спартак», приносил пользу, но сейчас уже все по-другому в команде. Я не смотрел его последние матчи и не могу сказать, в какой он форме сейчас. Думаю, «Спартаку» нужно идти дальше и не возвращать Жиго обратно в команду», — сказал Бушманов «СЭ».



Также Бушманов рассказал, доволен ли он нынешней обороной «Спартака».

«Главное, чтобы Карседо был доволен. В последнем матче, когда Бабич играл с первых минут, было намного спокойнее. Его связка с Джику внушает доверие», — добавил Бушманов.

1 сентября 2026 года Жиго покинул «Лацио» после расторжения контракта по взаимному согласию. В настоящее время 32-летний француз находится в статусе свободного агента.

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. За красно-белых защитник провел 110 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. В составе московского клуба француз стал обладателем Кубка России.

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Кирилл Радченко