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Бушманов: «Не думаю, что возвращение Жиго в «Спартак» — хорошая идея, клубу нужно идти дальше»

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении Самуэля Жиго в клуб.

Ранее о такой возможности в интервью «СЭ» заявил агент футболиста. Игрок готов рассматривать предложения из России.

«Не думаю, что это хорошая идея. В свое время Жиго здорово играл за «Спартак», приносил пользу, но сейчас уже все по-другому в команде. Я не смотрел его последние матчи и не могу сказать, в какой он форме сейчас. Думаю, «Спартаку» нужно идти дальше и не возвращать Жиго обратно в команду», — сказал Бушманов «СЭ».

Также Бушманов рассказал, доволен ли он нынешней обороной «Спартака».

«Главное, чтобы Карседо был доволен. В последнем матче, когда Бабич играл с первых минут, было намного спокойнее. Его связка с Джику внушает доверие», — добавил Бушманов.

1 сентября 2026 года Жиго покинул «Лацио» после расторжения контракта по взаимному согласию. В настоящее время 32-летний француз находится в статусе свободного агента.

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. За красно-белых защитник провел 110 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. В составе московского клуба француз стал обладателем Кубка России.

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Кирилл Радченко

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Евгений Бушманов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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