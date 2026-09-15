Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев: комментарий о травмах Мойзеса и Дмитрия Баринова

Акинфеев — о травмах Мойзеса и Баринова: «Голова всегда влияет. Чем она яснее, тем лучше»

Алина Савинова

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал травмы партнеров по команде Мойзеса и Дмитрия Баринова, затронув влияние психологического аспекта.

31-летний Мойзес получил повреждение передней крестообразной связки и наружного мениска коленного сустава, у 30-летнего Баринова было диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки и внутренней боковой связки колена.

Сам Акинфеев не играет с апреля из-за травмы, полученной в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).

«Ну, конечно, голова всегда влияет — с «крестами» или без «крестов». Чем она яснее, тем лучше для любого футболиста. Что касается травм, думаю, Дима Баринов уже проходил такую стадию, у него уже была эта операция. Вот он действительно сейчас понимает и знает, как себя вести. Мойзесу, мне кажется, будет немного потяжелее в этом плане, потому что первый раз. Слава богу, насколько я знаю, у него мениски целые, единственное — надо поменять саму связку. Ну а потом — это длительная реабилитация. Здесь все будет зависеть только от ребят. Но, конечно, не хочется, чтобы были такие тяжелые травмы. Плюс еще Милан Гайич сейчас выбыл тоже, по-моему, там около трех-четырех недель. Давайте просто пожелаем здоровья. Надеюсь, что эта психология, которая может тебя куда-то загнать не в то русло, у них будет на высоком уровне, и они быстро восстановятся», — приводят «Вести» слова Акинфеева из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

ЦСКА набрал 16 очков за 8 туров чемпионата России сезона-2026/27 и занимает третье место в турнирной таблице.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Баринов
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
Читайте также
Трамп позвонил главе Nvidia и начал шутить над ним по громкой связи
Российские легкоатлеты не выдержали и написали письмо в ООН. Почему даже это не сработает
Отдайте Сафонову звание лучшего вратаря мира! Матвей снова тащит «ПСЖ»
Патрушев предрек исчезновение Польши в случае начала войны с РФ
Сын Мальдини попал в ДТП. В Италии пишут, что он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Девять человек изнасиловали школьницу недалеко от полицейского участка в Индии
Популярное видео
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Ростов» и все матчи
Источник: защитник ЦСКА Ди Лусиано перейдет в «Чукарички» на правах аренды
Вратарь ЦСКА Акинфеев назвал главную проблему иностранных тренеров в России
Акинфеев — о конкуренции Торопа и Бориско в ЦСКА: «Кто сильнее, тот и будет играть. Это их карьера»
Ещенко — о Даку в «Спартаке»: «Прекрасный футболист, он точно принесет пользу команде»
Лунев — о кричалке после матча со «Спартаком»: «Я ничего не говорил»
Билялетдинов похвалил «Акрон» за матч с «Краснодаром»: «Будто финал Кубка играли»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: защитник ЦСКА Ди Лусиано перейдет в «Чукарички» на правах аренды

Акинфеев — о миссии своей академии: «Дать детям возможность профессионально тренироваться»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости