Акинфеев — о травмах Мойзеса и Баринова: «Голова всегда влияет. Чем она яснее, тем лучше»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал травмы партнеров по команде Мойзеса и Дмитрия Баринова, затронув влияние психологического аспекта.

31-летний Мойзес получил повреждение передней крестообразной связки и наружного мениска коленного сустава, у 30-летнего Баринова было диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки и внутренней боковой связки колена.

Сам Акинфеев не играет с апреля из-за травмы, полученной в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).

«Ну, конечно, голова всегда влияет — с «крестами» или без «крестов». Чем она яснее, тем лучше для любого футболиста. Что касается травм, думаю, Дима Баринов уже проходил такую стадию, у него уже была эта операция. Вот он действительно сейчас понимает и знает, как себя вести. Мойзесу, мне кажется, будет немного потяжелее в этом плане, потому что первый раз. Слава богу, насколько я знаю, у него мениски целые, единственное — надо поменять саму связку. Ну а потом — это длительная реабилитация. Здесь все будет зависеть только от ребят. Но, конечно, не хочется, чтобы были такие тяжелые травмы. Плюс еще Милан Гайич сейчас выбыл тоже, по-моему, там около трех-четырех недель. Давайте просто пожелаем здоровья. Надеюсь, что эта психология, которая может тебя куда-то загнать не в то русло, у них будет на высоком уровне, и они быстро восстановятся», — приводят «Вести» слова Акинфеева из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

ЦСКА набрал 16 очков за 8 туров чемпионата России сезона-2026/27 и занимает третье место в турнирной таблице.