Чистяков назначен на матч «Зенита» с «Балтикой» в девятом туре РПЛ

РФС объявил назначения арбитров и инспекторов на матчи 9-го тура чемпионата России сезона-2026/27.

Главным арбитром матча «Балтика» — «Зенит», который пройдет 16 сентября, будет Артем Чистяков. Его помощниками станут Андрей Образко и Алексей Ширяев, видеоассистенты — Евгений Буланов и Анатолий Жабченко.

На игру между «Оренбургом» и «Краснодаром» 17 сентября назначен Кирилл Левников. Его помощники — Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, видеоассистенты — Сергей Цыганок и Павел Шадыханов.

16 сентября

«Родина» — «Рубин»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Руслан Шекемов; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Колобаев.

«Спартак» — «Факел»: судья — Станислав Матвеев

Помощники судьи — Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.

«Балтика» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Юрий Баскаков.

«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Данил Набока

Помощники судьи — Александр Павлов, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Игорь Писанко.

17 сентября

«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Олег Соколов.

«Акрон» — «Ахмат»: судья — Матвей Заика

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Филипкин; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Алексей Резников.

«Ростов» — «Динамо» Москва: судья — Андрей Прокопов

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Егор Болховитин; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: судья — Антон Фролов

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Березнов; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Виктор Кулагин.

По итогам восьми туров чемпионата России-2026/27 в таблице лидирует «Краснодар» с 20 очками. На втором месте располагается московское «Динамо» (16 очков), на третьем — ЦСКА (16), на четвертом — «Спартак» (16). «Зенит» (15) идет на пятой строчке.