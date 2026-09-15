Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Судьи 9 тура РПЛ-2026/27: Чистяков назначен на матч «Балтика» — «Зенит» и другие назначения

Судейство

Чистяков назначен на матч «Зенита» с «Балтикой» в девятом туре РПЛ

Алина Савинова

РФС объявил назначения арбитров и инспекторов на матчи 9-го тура чемпионата России сезона-2026/27.

Главным арбитром матча «Балтика» — «Зенит», который пройдет 16 сентября, будет Артем Чистяков. Его помощниками станут Андрей Образко и Алексей Ширяев, видеоассистенты — Евгений Буланов и Анатолий Жабченко.

На игру между «Оренбургом» и «Краснодаром» 17 сентября назначен Кирилл Левников. Его помощники — Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, видеоассистенты — Сергей Цыганок и Павел Шадыханов.

16 сентября

«Родина» — «Рубин»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Руслан Шекемов; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Колобаев.

«Спартак» — «Факел»: судья — Станислав Матвеев

Помощники судьи — Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.

«Балтика» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Юрий Баскаков.

«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Данил Набока

Помощники судьи — Александр Павлов, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Игорь Писанко.

17 сентября

«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Олег Соколов.

«Акрон» — «Ахмат»: судья — Матвей Заика

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Филипкин; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Алексей Резников.

«Ростов» — «Динамо» Москва: судья — Андрей Прокопов

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Егор Болховитин; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: судья — Антон Фролов

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Березнов; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Виктор Кулагин.

По итогам восьми туров чемпионата России-2026/27 в таблице лидирует «Краснодар» с 20 очками. На втором месте располагается московское «Динамо» (16 очков), на третьем — ЦСКА (16), на четвертом — «Спартак» (16). «Зенит» (15) идет на пятой строчке.

Источник: https://www.rfs.ru/news/225035
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Патрушев предрек исчезновение Польши в случае начала войны с РФ
Кордобу обвинили в немужском поведении, его симуляция с «Акроном» — позор!
Сын Мальдини попал в ДТП. В Италии пишут, что он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Трамп позвонил главе Nvidia и начал шутить над ним по громкой связи
Баскетболист Виталий Фридзон объявил о завершении карьеры
Девять человек изнасиловали школьницу недалеко от полицейского участка в Индии
Популярное видео
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Ростов» и все матчи
Газизов допустил, что за Евсеевым зимой придут топ-клубы РПЛ: «Готовы к этому, удерживать никого не будем»
Акинфеев — о травмах Мойзеса и Баринова: «Голова всегда влияет. Чем она яснее, тем лучше»
Источник: защитник ЦСКА Ди Лусиано перейдет в «Чукарички» на правах аренды
Вратарь ЦСКА Акинфеев назвал главную проблему иностранных тренеров в России
Акинфеев — о конкуренции Торопа и Бориско в ЦСКА: «Кто сильнее, тот и будет играть. Это их карьера»
Ещенко — о Даку в «Спартаке»: «Прекрасный футболист, он точно принесет пользу команде»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Газизов допустил, что за Евсеевым зимой придут топ-клубы РПЛ: «Готовы к этому, удерживать никого не будем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости