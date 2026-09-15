Чистяков назначен на матч «Зенита» с «Балтикой» в девятом туре РПЛ
РФС объявил назначения арбитров и инспекторов на матчи 9-го тура чемпионата России сезона-2026/27.
Главным арбитром матча «Балтика» — «Зенит», который пройдет 16 сентября, будет Артем Чистяков. Его помощниками станут Андрей Образко и Алексей Ширяев, видеоассистенты — Евгений Буланов и Анатолий Жабченко.
На игру между «Оренбургом» и «Краснодаром» 17 сентября назначен Кирилл Левников. Его помощники — Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, видеоассистенты — Сергей Цыганок и Павел Шадыханов.
16 сентября
«Родина» — «Рубин»: судья — Рафаэль Шафеев
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Руслан Шекемов; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Колобаев.
«Спартак» — «Факел»: судья — Станислав Матвеев
Помощники судьи — Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.
«Балтика» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков
Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Юрий Баскаков.
«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Данил Набока
Помощники судьи — Александр Павлов, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Игорь Писанко.
17 сентября
«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Олег Соколов.
«Акрон» — «Ахмат»: судья — Матвей Заика
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Филипкин; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Алексей Резников.
«Ростов» — «Динамо» Москва: судья — Андрей Прокопов
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Егор Болховитин; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Мацюра.
«Динамо» Махачкала — ЦСКА: судья — Антон Фролов
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Березнов; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Виктор Кулагин.
По итогам восьми туров чемпионата России-2026/27 в таблице лидирует «Краснодар» с 20 очками. На втором месте располагается московское «Динамо» (16 очков), на третьем — ЦСКА (16), на четвертом — «Спартак» (16). «Зенит» (15) идет на пятой строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0