Вратарь ЦСКА Акинфеев назвал главную проблему иностранных тренеров в России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев предположил, почему иностранные тренеры сталкиваются с трудностями в России.

Московскую команду с 2025 года возглавляет швейцарец Фабио Челестини.

«Думаю, большая проблема иностранцев — зимняя пауза. Потому что в Европе они не привыкли долго отдыхать, а здесь все-таки такая очень большая длинная пауза в чемпионате России. И при этом, если взять Фабио, он же на сборах сделал очень много матчей. Мы начали с «Динамо» Самарканд и играли, играли, играли. Наверное, здесь русский тренер понимает, что не надо делать как можно больше матчей, тем более у нас был Зимний кубок. Надо все-таки физическую нагрузку больше давать игрокам и заложить фундамент. Думаю, иностранных тренеров подкашивали эти большие зимние паузы», — приводят «Вести» слова Акинфеева из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

ЦСКА набрал 16 очков за 8 туров чемпионата России сезона-2026/27 и занимает третье место в турнирной таблице.