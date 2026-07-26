«Ахмат» подал иск в CAS по делу о запрете на трансферы: «Одновременно пишем в ФИФА»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с трансферным баном.

14 июля ФИФА запретила клубу из Грозного регистрировать новых игроков.

«Мы подавали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), его приняли. Теперь ждем ответ. Одновременно пишем в дисциплинарный комитет ФИФА. Пока ответа от него не было. Сколько потребуется времени — сложно сказать в этой обстановке. РФС также должен быть привлечен, чтобы решить эту историю», — сказал Айдамиров «СЭ».

В 1-м туре РПЛ сезона-2026/27 «Ахмат» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).