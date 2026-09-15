Источник: защитник ЦСКА Ди Лусиано перейдет в «Чукарички» на правах аренды

Защитник ЦСКА Рамиро Ди Лусиано перейдет в сербский клуб «Чукарички» на правах аренды, сообщил инсайдер Сезар Луис Мерло.

По данным источника, арендное соглашение с 22-летним аргентинцем будет рассчитано на 1 год. Сербский клуб сможет выкупить игрока за 500 тысяч евро, а ЦСКА сохранит за собой право на 40 процентов от суммы с будущей перепродажи защитника.

Ди Лусиано перешел в армейский клуб из «Банфилда» в августе 2025 года. Он принял участие в трех матчах ЦСКА и не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

ЦСКА с 16 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 17 сентября армейцы на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо» в 9-м туре чемпионата России.

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