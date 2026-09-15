Артем Дзюба может провести бой по кикбоксингу с рэпером Гуди

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба может провести бой по правилам кикбоксинга с рэпером Гуди (Дмитрием Гуськовым).

Об этом сообщил президент Fight Nights Камил Гаджиев.

«Переговоры пока на паузе, потому что некоторое время назад будущее Артема в футболе было не до конца определено. Мы от этого отталкиваемся. Если мы понимаем, что он в большой футбол не играет, то начинаем переговоры о поединке. Гуди гипотетически был бы хорошим кандидатом», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

38-летний Дзюба находится в статусе свободного агента. Последним клубом нападающего был «Акрон», который он покинул по окончании сезона-2025/26. В прошлом сезоне Дзюба провел 28 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.