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Сегодня, 20:25

Председатель совета директоров «Локомотива»: «Пока нет никаких сигналов, что кто-то собирается уезжать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник высказался о возможном уходе иностранных футболистов из столичной команды.

— Сегодня все видели, как Варела сбежал из «Динамо». Какая обстановка среди легионеров у «Локомотива»?

— Пока все в порядке, — сказал Плутник Sport24. — Надеемся, что все так и останется. Пока нет никаких сигналов, что кто-то собирается уезжать. Но мы видим, что в некоторых клубах это случается совершенно неожиданно.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-24-plutnik-poka-net-signalov-chto-kto-to-iz-legionerov-sobirayetsya-pokinut-lokomotiv

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 1
Ростов 1
1-й тайм

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо 4
Торпедо М 0
Матч завершен

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
ФК Локомотив (Москва)
Александр Плутник
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
4
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
7
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
10
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
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