Председатель совета директоров «Локомотива»: «Пока нет никаких сигналов, что кто-то собирается уезжать»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник высказался о возможном уходе иностранных футболистов из столичной команды.

— Сегодня все видели, как Варела сбежал из «Динамо». Какая обстановка среди легионеров у «Локомотива»?

— Пока все в порядке, — сказал Плутник Sport24. — Надеемся, что все так и останется. Пока нет никаких сигналов, что кто-то собирается уезжать. Но мы видим, что в некоторых клубах это случается совершенно неожиданно.