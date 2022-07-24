«Спартак» — о прогнозе Черданцева про чемпионство: «Ура! Собираемся у Гладиатора в мае!»

Известный комментатор Георгий Черданцев заявил, что «Спартак» в том сезоне не сможет стать чемпионом России. Официальный Telegram-канал красно-белых опубликовал комментарий на эту тему.

«Ура! Красно-белые, собираемся у Гладиатора в мае», — написал «Спартак» под видео со словами Черданцева.

После первых двух турах нового сезона «Спартак» набрал 4 очка и идет в группе лидеров.

В последний раз москвичи становились чемпионами России в сезоне-2016/17.