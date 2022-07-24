Фомин — о пенальти в ворота «Торпедо»: «Хотел забить, было волнение»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, какие испытывал эмоции перед исполнением пенальти в матче 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

— Что было в голове перед пенальти?

— Хотел забить, было волнение. Рад, что забил, полегче команде стало.

— Если честно, хоть на одно мгновение промелькнула мысль о том матче?

— Нет, но я повторюсь, что какое-то волнение было. Хорошо, что забил.

— Могли забить и два, почему уступили? Федя подошел и попросил сам или это было желание отдать ему этот мяч?

— Наверное, все вместе. Федя заслужил и у него был гол. Мы команда и микроклимат в команде хороший, поэтому это на пользу всем.

— Как ощущаете себя в роли капитана?

— Я считаю, что мало времени прошло. Пока привыкаю, поэтому посмотрим, как дальше будет.

— А что это подразумевает? Ответственность?

— Ну да, это ответственность. Капитан имеет выбор. Я постараюсь приложить все усилия для побед клуба.