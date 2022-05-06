Попов займет должность главного тренера «Химок» в период дисквалификации Юрана

Денис Попов, старший помощник главного тренера «Химок» Сергея Юрана будет руководить командой в ближайших двух матчах.

«Два матча руководить командой будет старший помощник главного тренера Денис Попов. По поводу должности генерального директора, которую занимал Владимир Габулов, решение будет принято в ближайшие дни», — сообщили в пресс-службе «Химок» «СЭ».

Сергей Юран пропустит два ближайших матча «Химок» — против «Зенита» (7 мая) и «Ростова» (14 мая) — из-за дисквалификации.

Сегодня, 6 мая, КДК РФС отстранил специалиста на два матча за оскорбления в адрес судей после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).