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Сегодня, 16:00

«Крылья Советов» — «Динамо»: смотреть прямую трансляция матча РПЛ

Прямая трансляция матча чемпионата России по футболу «Крылья Советов» — «Динамо»
Читать «СЭ» в
Антон Шунин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

6 мая в Самаре «Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» и начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Крылья Советов» — «Динамо». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 17.55.

«Крылья Советов» с 38 очками занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» располагается на второй строчке с 52 баллами.

2 октября 2021 года «Динамо» проиграло «Крыльям Советов» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
06 мая, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 22 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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