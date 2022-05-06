6 мая в Самаре «Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» и начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Крылья Советов» — «Динамо». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 17.55.

«Крылья Советов» с 38 очками занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» располагается на второй строчке с 52 баллами.

2 октября 2021 года «Динамо» проиграло «Крыльям Советов» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ.