ЦСКА победил «Сочи» в матче молодежных команд

ЦСКА одержал победу над «Сочи» (2:0) в матче 26-го тура М-Лиги.

Встреча проходила на запасном поле стадиона «Октябрь» в Москве.

В других играх 26-го тура «Нижний Новгород» победил тульский «Арсенал» (3:1), «Рубин» потерпел поражение от «Чертаново» (0:3), «Академия им. Коноплева» обыграла «Краснодар» (3:1), «Динамо» проиграло «Зениту» (0:3), а «Крылья Советов» уступили «Локомотиву» (1:3).

М-Лига

Группа 1. 26-й тур

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 2:0 (1:0)

Голы: Сухарев, 44 (1:0). Сухарев, 74 (2:0).

Судья: Цурков (Москва).

6 мая. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».