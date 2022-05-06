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ЦСКА победил «Сочи» в матче молодежных команд

Георгий Скобликов
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ЦСКА одержал победу над «Сочи» (2:0) в матче 26-го тура М-Лиги.

Встреча проходила на запасном поле стадиона «Октябрь» в Москве.

В других играх 26-го тура «Нижний Новгород» победил тульский «Арсенал» (3:1), «Рубин» потерпел поражение от «Чертаново» (0:3), «Академия им. Коноплева» обыграла «Краснодар» (3:1), «Динамо» проиграло «Зениту» (0:3), а «Крылья Советов» уступили «Локомотиву» (1:3).

М-Лига

Группа 1. 26-й тур

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 2:0 (1:0)

Голы: Сухарев, 44 (1:0). Сухарев, 74 (2:0).

Судья: Цурков (Москва).

6 мая. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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25 тур
26 тур
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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