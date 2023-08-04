Помощник арбитра Семенов получил травму в матче «Краснодар» — «Пари НН»

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Помощнику главного арбитра Дмитрию Семенову потребовалась замена в ходе матча 3-го тура РПЛ «Краснодар» — «Пари НН».

На 10-й минуте арбитр из Петрозаводска, работавший за боковой, получил травму в ходе атаки «Краснодара». Игра была остановлена, а Семенову потребовалась замена.

Вместо Семенова помощником арбитра стал резервный судья Роман Сафьян.