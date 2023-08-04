Ретро-матч легенд «Спартака» в Москве перенесен на осень

Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал перенос матча легенд «Спартака» и сборной России.

«Мы провели переговоры со всеми участниками процесса — клубом, стадионом, вещателем, игроками и приняли решение отложить проведение матча легенд на осень. В появившиеся ранее в прессе даты ряд спартаковцев будут в отъезде. Жаль, так как свое участие подтвердили несколько экс-легионеров красно-белых. Но без тех же Титова, Аленичева, Тихонова все же матч легенд теряет окрас. Не стоит забывать, что Лига легенд — это не регулярное первенство, тут необходимо учитывать множество нюансов, чтобы праздник удался», — сказал Терешин «СЭ».