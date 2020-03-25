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Полузащитник «Уфы» Тилль, у которого было подозрение на коронавирус, выписан из больницы

10:18
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Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль? выписался из больницы после подозрения на коронавирус, сообщает официальный Instagram клуба.

Ранее люксембуржец был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусом. На данный момент в Башкирии зафиксировано три случая заражения.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения.

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