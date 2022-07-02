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Полузащитник «Спартака» Тил может перейти в «Антверпен»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Гус Тил может перейти в «Антверпен», сообщает Nieuwsblad.

По информации источника, бельгийский клуб проявляет интерес к 24-летнему нидерландцу.

Отмечается, что полузащитник заинтересован в трансфере, но стороны далеки от соглашения.

При этом руководство «Антверпена» рассчитывает на то, что спортивный проект, возможность играть в еврокубках и борьба за чемпионский титул, убедят Тила присоединиться к команде.

Также сообщается об интересе к нидерландцу со стороны других европейских клубов, а «Фейеноорд», в котором он провел прошлый сезон на правах аренды, хочет сохранить его в команде.

В прошлом сезоне Тил забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220701_96575465
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