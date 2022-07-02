Полузащитник «Спартака» Тил может перейти в «Антверпен»
Полузащитник «Спартака» Гус Тил может перейти в «Антверпен», сообщает Nieuwsblad.
По информации источника, бельгийский клуб проявляет интерес к 24-летнему нидерландцу.
Отмечается, что полузащитник заинтересован в трансфере, но стороны далеки от соглашения.
При этом руководство «Антверпена» рассчитывает на то, что спортивный проект, возможность играть в еврокубках и борьба за чемпионский титул, убедят Тила присоединиться к команде.
Также сообщается об интересе к нидерландцу со стороны других европейских клубов, а «Фейеноорд», в котором он провел прошлый сезон на правах аренды, хочет сохранить его в команде.
В прошлом сезоне Тил забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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12
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13
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14
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15
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16
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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