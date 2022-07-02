Защитник «Сочи» Родригао прокомментировал переход Кассьерры в «Зенит»

Защитник «Сочи» Родригао отреагировал на переход своего бывшего одноклубника Матео Кассьерры в «Зенит».

«Я доволен, что Кассьерра перешел в «Зенит». Благодарен, что его качества оценили, большой клуб захотел его купить», — приводит «Чемпионат» слова Родригао.

30 июня «Зенит» объявил о заключении контракта с Кассьеррой по схеме «3+1».

Ранее Родригау рассказал, что сам ведет переговоры о переходе в «Зенит».