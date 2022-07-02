Защитник «Сочи» Родригао прокомментировал переход Кассьерры в «Зенит»
Защитник «Сочи» Родригао отреагировал на переход своего бывшего одноклубника Матео Кассьерры в «Зенит».
«Я доволен, что Кассьерра перешел в «Зенит». Благодарен, что его качества оценили, большой клуб захотел его купить», — приводит «Чемпионат» слова Родригао.
30 июня «Зенит» объявил о заключении контракта с Кассьеррой по схеме «3+1».
Ранее Родригау рассказал, что сам ведет переговоры о переходе в «Зенит».
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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