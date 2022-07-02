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Бывший тренер ЦСКА назвал Акинфеева играющим тренером

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян назвал вратаря команды Игоря Акинфеева играющим тренером.

— Как именно Акинфеев влияли на команду?

— Примеров очень много. Где-то Игорь находил нужные слова, особенно в первом круге... Почему мы говорим, что он больше, чем игрок? Мы много матчей провели на ноль. Он чувствует давление на наши ворота и знает, когда разредить ситуацию, какие слова сказать в перерыве, чтобы немного встряхнуть защитников, чтобы они тоже почувствовали уверенность. Естественно, сначала говорил тренер, потом уже он. У Игоря сильно развито чувство партнера.

И есть умение правильно подобрать слова. Может сказать Дивееву: «Здесь нужно вот так сыграть, почему ты делаешь по-другому?» А другие слушают. Как тренер ты понимаешь, что он все правильно подсказывает — можешь что-то добавить, подправить, но посыл всегда верный. Он знает, как управлять партнерами, и что необходимо сделать, чтобы по твоим воротам меньше били.

— То есть это уже почти играющий тренер?

— Да, я его так и называл. Игорь — это реально член тренерского штаба. Я всегда говорил: «Игорь Владимирович, ты чего там сидишь? Давай за наш стол, это твое место».

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