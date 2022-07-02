Бывший тренер ЦСКА назвал Акинфеева играющим тренером
Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян назвал вратаря команды Игоря Акинфеева играющим тренером.
— Как именно Акинфеев влияли на команду?
— Примеров очень много. Где-то Игорь находил нужные слова, особенно в первом круге... Почему мы говорим, что он больше, чем игрок? Мы много матчей провели на ноль. Он чувствует давление на наши ворота и знает, когда разредить ситуацию, какие слова сказать в перерыве, чтобы немного встряхнуть защитников, чтобы они тоже почувствовали уверенность. Естественно, сначала говорил тренер, потом уже он. У Игоря сильно развито чувство партнера.
И есть умение правильно подобрать слова. Может сказать Дивееву: «Здесь нужно вот так сыграть, почему ты делаешь по-другому?» А другие слушают. Как тренер ты понимаешь, что он все правильно подсказывает — можешь что-то добавить, подправить, но посыл всегда верный. Он знает, как управлять партнерами, и что необходимо сделать, чтобы по твоим воротам меньше били.
— То есть это уже почти играющий тренер?
— Да, я его так и называл. Игорь — это реально член тренерского штаба. Я всегда говорил: «Игорь Владимирович, ты чего там сидишь? Давай за наш стол, это твое место».
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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