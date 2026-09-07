Федор Емельяненко рассказал, почему подал в суд из-за детской книги

Почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко в интервью «СЭ» объяснил, почему принял решение подать в суд на издательство АСТ и писательницу Анастасию Иванову из-за книги «Легенда ММА — Федор Емельяненко».

— Там сплошная ложь, — сказал Емельяненко журналистам на мастер-классе в Можайске. — Сплошная ложь, во-первых. Во-вторых, не согласованная со мной никаким образом. В-третьих, АСТ сейчас пытается отстаивать, давать какие-то подачки типа «хватит с вас этого, она [книга] у нас и так в убыток», ну и так далее. Вся книга — ложь. Взять самое элементарное. Там написано, что я, прости Господи, дурачок, что не учился и что только спорт меня потом... Что мы с братом носили один свитер... Я так понимаю, в книге описывается [моя жизнь] до четвертого класса. Когда я пошел в школу, мне было семь лет, соответственно, Александру — два года. Если между нами разница пять лет, у нас одного свитера никак не могло быть, один свитер мы никак не могли носить. И такого бреда просто полная книга. Поэтому мы сейчас судимся.

— Автор книги пыталась с вами связаться до публикации — чтобы факты биографии уточнить?

— Со мной лично — нет.

— Они предложили 500 тысяч, вы требуете 13 миллионов. Будете до конца идти?

— До конца, конечно. Зачем нам эти подачки? Пусть они не поступают так, не делают так. Это достаточно большое издательство, они таких ошибок не должны делать. От этого же автора там напечатаны [книги] и о Дмитрии Биволе, и о Марии Шараповой, и о Сане Овечкине. Уверен, что ни автор, ни издательство это ни с кем не согласовывали.

— Слышал, что с Биволом они сообща писали...

— Не знаю. Со мной нет.

— А то, что это книга призвана мотивировать детей на занятия спортом...

— Чем? Чем она призвана? Тем, что Федор Емельяненко был непонятно кто? Зачем врать? Зачем врать обо мне? Это не мотивация. Она же продавалась. Коммерческая составляющая там есть.

— Вы бы хотели, чтобы подобную книгу — именно для детей — написали, согласовывая с вами, идя бок о бок при написании?

— Если бок о бок — то можно подумать над чем-то подобным. А то их когда за жабры взяли, простите, они прибежали. И начали давать подачки — возьмите 100, возьмите 200, хватит этого, она в убытке у нас, эта книга, и так далее. Мои адвокаты ведут диалоги. Поэтому, ребят... Если их накажут раз, два, три нормально, то подобные инциденты перестанут быть.

Я просто категорически... У меня прям бурлит! Потому что не согласовано и написана всякая бредятина, Господи помилуй! У меня мама прочитала, сестра прочитала, у них прямо... В том-то и дело, что люди читают, дети читают. Зачем придумывать ложь ради какой-то надуманной мотивации?

— Как вам эта книга в руки попала? Как о ней узнали?

— Мне принесли ее подписать. Я посмотрел, подумал: «Ничего себе!»

49-летний Емельяненко — бывший чемпион Pride FC, многократный чемпион мира и России по боевому самбо. Его рекорд в смешанных единоборствах — 40 побед и 7 поражений. Он завершил спортивную карьеру в феврале 2023 года.