Ахметов приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ахметов приступил к тренировкам в общей группе

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов приступил к тренировкам в общей группе на сборе в испанском Кампоаморе, сообщает пресс-служба московского клуба.

У 24-летнего россиянина была небольшая мышечная травма, из-за которой он тренировался индивидуально.

В нынешнем сезоне Ахметов забил два мяча и отдал три результативные передачи в 19 матчах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Завтра, 16 февраля, ЦСКА проведет товарищеский матч с испанской «Мурсией». Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

19 февраля армейцы вылетят в турецкую Анталью, где проведут заключительный этап подготовки ко второй части сезона.