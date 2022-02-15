Кошкин покидает пост директора по маркетингу и коммерции «Локомотива»

Директор по маркетингу и коммерции «Локомотива» Николай Кошкин покидает клуб

Директор по маркетингу и коммерции «Локомотива» Николай Кошкин покидает московский клуб.

«Да, я ухожу, — приводит слова Кошкина «РБ Спорт». — Почему? Так получилось. Давайте пока без комментариев«.

Кошкин возглавил направление маркетинга и коммерции московского клуба 26 февраля 2021 года. В его задачу входили рост коммерческой привлекательности «Локомотива», развитие бренда и маркетинговых коммуникаций.

Ранее он на протяжении четырех лет возглавлял блок маркетинга в Федерации хоккея России.