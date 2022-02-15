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Генеральный директор «Динамо» прокомментировал продление контракта с полузащитником Галкиным

Иван Шитик
Корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал продление контракта с полузащитником Владиславом Галкиным, который был арендован латвийским клубом РФШ до конца ноября 2022 года.

«Владислав Галкин — перспективный молодой футболист, который уже больше полугода тренируется с основным составом. В текущей ситуации крайне высокой конкуренции в средней линии Владиславу сложно рассчитывать на большое количество игрового времени. А в его возрасте очень важно играть как можно больше.

Поэтому было принято решение предоставить футболисту практику в клубе, который борется за первое место в своем национальном чемпионате и выступит в еврокубках. Будем внимательно следить за его выступлениями в РФШ. Наш контракт с Владиславом продлен еще на 2 года, очень рассчитываем на него в перспективе», — цитирует Пивоварова сайт «Динамо».

РФШ является чемпионом Латвии сезона-2021 и будет представлять страну в отборочном турнире Лиги чемпионов.

Источник: https://fcdm.ru/news/pavel-pivovarov-ocen-rasscityvaem-na-galkina-v-perspektive
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