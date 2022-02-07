Медина: «Хочется поскорее начать играть и оставить след в истории ЦСКА»

Хесус Медина рассказал о первых впечатлениях от перехода в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился эмоциями от перехода в московский клуб.

«Стадион ЦСКА произвел на меня огромное впечатление, — сказал Медина в интервью пресс-службе клуба. — Это красивая, новая и современная арена. Мне кажется, если трибуны полностью заполнятся, то атмосфера будет просто нереальной. Хочется поскорее начать играть там и оставить след в истории ЦСКА«.

Полузащитник рассказал о своей главной цели в ЦСКА.

«Моя главная цель — сыграть много матчей, забить как можно больше мячей и отдать как можно больше результативных передач», — сказал он.

17 января ЦСКА объявил о трансфере 24-летнего парагвайца. Он перешел в московский клуб на правах свободного агента. Его контракт с армейцами рассчитан на 3,5 года.