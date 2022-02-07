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Медина: «Хочется поскорее начать играть и оставить след в истории ЦСКА»

Хесус Медина рассказал о первых впечатлениях от перехода в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился эмоциями от перехода в московский клуб.

«Стадион ЦСКА произвел на меня огромное впечатление, — сказал Медина в интервью пресс-службе клуба. — Это красивая, новая и современная арена. Мне кажется, если трибуны полностью заполнятся, то атмосфера будет просто нереальной. Хочется поскорее начать играть там и оставить след в истории ЦСКА«.

Полузащитник рассказал о своей главной цели в ЦСКА.

«Моя главная цель — сыграть много матчей, забить как можно больше мячей и отдать как можно больше результативных передач», — сказал он.

17 января ЦСКА объявил о трансфере 24-летнего парагвайца. Он перешел в московский клуб на правах свободного агента. Его контракт с армейцами рассчитан на 3,5 года.

Источник: https://youtu.be/pdcWa3QEyNw
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ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Артем Дзюба

Зенит

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П
Реми Кабелла

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