«Спартак» проведет третий сбор в Турции

«Спартак» проведет третий сбор в турецком Белеке

«Спартак» проведет третий тренировочный сбор в турецком Белеке с 15 по 19 февраля, сообщает официальный сайт московского клуба.

На третьем сборе «Спартак» проведет два товарищеских матча. 18 февраля москвичи сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком», 19 февраля — с карагандинским «Шахтером».

По решению тренерского штаба обе встречи не будут транслироваться в открытом доступе.

Напомним, первые два сбора красно-белые провели в Дубае.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.