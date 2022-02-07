Медина: «Мой дебют за ЦСКА получился удачным. Меня поздравили партнеры по команде»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина оценил свой дебют за московскую команду в товарищеском матче с «Виборгом» (3:2).

«Хочу сказать, что мой дебют за ЦСКА получился удачным, — сказал Медина в интервью пресс-службе армейцев. — Я забил мяч и отдал результативную передачу. Меня поздравили партнеры по команде и мои родители, которые смотрели эту игру».

Также полузащитник рассказал о своих первых шагах в футболе.

«С малых лет родители приучили меня к футболу. Я всегда ездил на спортивную базу, где выступали мои старшие братья, смотрел на них и тренировался. Потом повзрослел, перешел в «Олимпию», а далее — в «Либертад», — рассказал он.

17 января красно-синие объявили о трансфере 24-летнего парагвайца. Он перешел в ЦСКА на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан на 3,5 года.