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Медина: «Мой дебют за ЦСКА получился удачным. Меня поздравили партнеры по команде»

Хесус Медина назвал удачным свой дебют за ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина оценил свой дебют за московскую команду в товарищеском матче с «Виборгом» (3:2).

«Хочу сказать, что мой дебют за ЦСКА получился удачным, — сказал Медина в интервью пресс-службе армейцев. — Я забил мяч и отдал результативную передачу. Меня поздравили партнеры по команде и мои родители, которые смотрели эту игру».

Также полузащитник рассказал о своих первых шагах в футболе.

«С малых лет родители приучили меня к футболу. Я всегда ездил на спортивную базу, где выступали мои старшие братья, смотрел на них и тренировался. Потом повзрослел, перешел в «Олимпию», а далее — в «Либертад», — рассказал он.

17 января красно-синие объявили о трансфере 24-летнего парагвайца. Он перешел в ЦСКА на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан на 3,5 года.

Источник: https://youtu.be/pdcWa3QEyNw
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ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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1
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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