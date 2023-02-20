Колосков — о натурализации в российском футболе: «Для клуба в этом нет никакого смысла»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о натурализации в российском футболе.

«Я за натурализацию, но только в том случае, если футболист действительно нужен сборной России. Для клуба в этом нет никакого смысла, потому что у нас сейчас можно 13 легионеров в заявке иметь. Правда, мы не играем в европейских кубках, не участвуем в официальных матчах и неизвестно, когда это произойдет», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов.