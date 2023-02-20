В «Химках» заявили, что трансферная кампания клуба завершена

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал «СЭ», что подмосковный клуб завершил трансферную кампанию в это зимнее окно.

«Мы решили, что не будет подписывать защитника Седрика Гогуа. Наша зимняя кампания завершена? Да, можно сказать и так», — сказал Оленев «СЭ».

После завершения первой части сезона РПЛ подмосковная команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. «Химки» в 17 матчах набрали 12 очков и находятся в зоне вылета.