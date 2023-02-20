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Сегодня, 22:15

Машкарин: «У Федотова молодые играют, и стратегически это правильно»

Алина Савинова
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Бывший игрок ЦСКА Денис Машкарин оценил готовность московской команды ко второй части сезона.

«Я с нетерпением жду возобновления сезона, как и другие болельщики. Правда, в Москве сейчас такая погода, что непонятно, состоится ли кубковая игра между ЦСКА и «Краснодаром». По подготовке ЦСКА этой зимой могу сказать, что в основной состав было привлечено много молодых футболистов — из академии клуба, молодежного состава. Это и Кисляк, и Глебов, и Арбузов. Лукин, Ермаков, Тороп давно в команде. Появляются новые ребята, мы надеемся на то, что они смогут закрепиться в составе и, как и предыдущие поколения, будут приносить клубу трофеи и титулы. Серьезных травм у игроков ЦСКА нет. И я думаю, армейцы подойдут к рестарту сезона в боевой форме. Задача ЦСКА — бороться за самые высокие места.

Не каждый тренер рискнет доверять молодым. У Федотова молодые играют, я вижу прогресс. И стратегически это правильно. Сейчас непростая ситуация, ФИФА разрешила иностранным игрокам прерывать контракты с нашими клубам, уходить в другие команды. Мы видим, что из ЦСКА ушли Фернандес, Эджуке, Фукс, Гайч. Поэтому делать ставку на россиян правильно, это инвестиции в надежность и стабильность», — приводит «РБ Спорт» слова Машкарина.

По итогам 17 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. Сезон-2022/23 в РПЛ после зимней паузы возобновится 3 марта.

23 февраля ЦСКА встретится с «Краснодаром» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России. Матч начнется в 17.30 по московскому времени.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-fedotov-pravil-no-delaet-chto-privlekaet-v-sostav-tsska-molodezh-e-to-luchshaya-strategiya-v-neprosty-e-vremena/
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ФК ЦСКА (Москва)
Денис Машкарин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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