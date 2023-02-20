Машкарин: «У Федотова молодые играют, и стратегически это правильно»

Бывший игрок ЦСКА Денис Машкарин оценил готовность московской команды ко второй части сезона.

«Я с нетерпением жду возобновления сезона, как и другие болельщики. Правда, в Москве сейчас такая погода, что непонятно, состоится ли кубковая игра между ЦСКА и «Краснодаром». По подготовке ЦСКА этой зимой могу сказать, что в основной состав было привлечено много молодых футболистов — из академии клуба, молодежного состава. Это и Кисляк, и Глебов, и Арбузов. Лукин, Ермаков, Тороп давно в команде. Появляются новые ребята, мы надеемся на то, что они смогут закрепиться в составе и, как и предыдущие поколения, будут приносить клубу трофеи и титулы. Серьезных травм у игроков ЦСКА нет. И я думаю, армейцы подойдут к рестарту сезона в боевой форме. Задача ЦСКА — бороться за самые высокие места.

Не каждый тренер рискнет доверять молодым. У Федотова молодые играют, я вижу прогресс. И стратегически это правильно. Сейчас непростая ситуация, ФИФА разрешила иностранным игрокам прерывать контракты с нашими клубам, уходить в другие команды. Мы видим, что из ЦСКА ушли Фернандес, Эджуке, Фукс, Гайч. Поэтому делать ставку на россиян правильно, это инвестиции в надежность и стабильность», — приводит «РБ Спорт» слова Машкарина.

По итогам 17 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. Сезон-2022/23 в РПЛ после зимней паузы возобновится 3 марта.

23 февраля ЦСКА встретится с «Краснодаром» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России. Матч начнется в 17.30 по московскому времени.