Петрушин: «Ситуация с отсутствием главного тренера в «Динамо» напрягает»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин заявил, что его напрягает отсутствие главного тренера в команде.

«Сейчас самое время комплектовать команду, состав надо усилить, укреплять оборону, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина. — Естественно, пока все это находится в подвешенном состоянии. Ясно, что на сборы без него не поедут. Игроки тоже из-за этого находятся в напряжении, им тоже хочется как можно раньше узнать имя нового главного тренера. Может, с Личкой еще и не договорились до сих пор».

«Динамо» финишировало на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России-2022/23.

Ожидается, что новым главным тренером бело-голубых станет Марцел Личка из «Оренбурга».