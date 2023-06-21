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Ширко: «Сейчас восстанавливаюсь, после паузы надеюсь сыграть в ретро-матчах «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард «Спартака» Александр Ширко рассказал о своем состоянии после того, как был доставлен в больницу из-за проблем с сердцем.

— Мы играли небольшой турнирчик в Лужниках, сыграли несколько матчей, и в один момент почувствовал себя нехорошо, — приводит слова Ширко «РБ Спорт». — Что-то поплохело — ничего сверхъестественного, давление в норме. Подошел к дежурной бригаде медиков, там провели все мероприятия оперативно и сказали, что если через час лучше не станет, надо обратиться в больницу и пройти УМО. Лучше не стало, поехали в Боткинскую больницу на госпитализацию, там на сутки положили в реанимацию — определенный дискомфорт у меня был. Я не доктор, в этом не разбираюсь, поэтому полностью доверился специалистам. Я бы хотел сказать спасибо всем — от бригады на спортивном мероприятии в Лужниках, где засомневались и рекомендовали сделать паузу, а потом обратиться в больницу, так и медикам в больнице. Все было профессионально и по-человечески. Я почувствовал и хороший уровень нашей медицины, и понял, что с чувством юмора у медиков все нормально.

— Сейчас вы уже выписались?

— Да, сейчас щадящий режим. Через некоторое время приступлю к работе, потом начну потихонечку бегать и надеюсь вернуться к футбольным матчам за ветеранов.

— Как смотрели на все, что сообщали в медиа?

— В реанимации телефон отбирают, поэтому не читал. Но жена сделала важную вещь: как только от меня появилась информация, она сразу набрала родителям и сказала, чтобы не волновались. Это самое важное, предупредить родных, чтобы те имели информацию непосредственно от меня. Потому что заголовки были довольно жесткие и кричащие, не хотелось бы пугать родных.

— Что вы намерены делать дальше?

— Небольшое восстановление. Затем вернусь на работу, потихонечку погружаюсь в дела уже сейчас. А что касается спорта, то после паузы восстановлюсь. Мне не возбраняется бегать, но два по 45 — уже вряд ли. Мы уже немолоды, и сверхнагрузки уже на пользу не пойдут.

— В ретро-матче в сентябре в Самаре планируете сыграть?

— Если пригласят, то да, конечно.

13 июня стало известно, что Ширко попал в реанимацию из-за проблем с сердцем.

46-летний Ширко — шестикратный чемпион России в составе «Спартака». Футболист завершил карьеру в июле 2009 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shirko-sejchas-vosstanavlivayus-a-cherez-pauzu-nadeyus-sy-grat-v-retro-matchah-spartaka/
Александр Ширко
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