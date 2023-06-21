Ширко: «Сейчас восстанавливаюсь, после паузы надеюсь сыграть в ретро-матчах «Спартака»
Бывший форвард «Спартака» Александр Ширко рассказал о своем состоянии после того, как был доставлен в больницу из-за проблем с сердцем.
— Мы играли небольшой турнирчик в Лужниках, сыграли несколько матчей, и в один момент почувствовал себя нехорошо, — приводит слова Ширко «РБ Спорт». — Что-то поплохело — ничего сверхъестественного, давление в норме. Подошел к дежурной бригаде медиков, там провели все мероприятия оперативно и сказали, что если через час лучше не станет, надо обратиться в больницу и пройти УМО. Лучше не стало, поехали в Боткинскую больницу на госпитализацию, там на сутки положили в реанимацию — определенный дискомфорт у меня был. Я не доктор, в этом не разбираюсь, поэтому полностью доверился специалистам. Я бы хотел сказать спасибо всем — от бригады на спортивном мероприятии в Лужниках, где засомневались и рекомендовали сделать паузу, а потом обратиться в больницу, так и медикам в больнице. Все было профессионально и по-человечески. Я почувствовал и хороший уровень нашей медицины, и понял, что с чувством юмора у медиков все нормально.
— Сейчас вы уже выписались?
— Да, сейчас щадящий режим. Через некоторое время приступлю к работе, потом начну потихонечку бегать и надеюсь вернуться к футбольным матчам за ветеранов.
— Как смотрели на все, что сообщали в медиа?
— В реанимации телефон отбирают, поэтому не читал. Но жена сделала важную вещь: как только от меня появилась информация, она сразу набрала родителям и сказала, чтобы не волновались. Это самое важное, предупредить родных, чтобы те имели информацию непосредственно от меня. Потому что заголовки были довольно жесткие и кричащие, не хотелось бы пугать родных.
— Что вы намерены делать дальше?
— Небольшое восстановление. Затем вернусь на работу, потихонечку погружаюсь в дела уже сейчас. А что касается спорта, то после паузы восстановлюсь. Мне не возбраняется бегать, но два по 45 — уже вряд ли. Мы уже немолоды, и сверхнагрузки уже на пользу не пойдут.
— В ретро-матче в сентябре в Самаре планируете сыграть?
— Если пригласят, то да, конечно.
13 июня стало известно, что Ширко попал в реанимацию из-за проблем с сердцем.
46-летний Ширко — шестикратный чемпион России в составе «Спартака». Футболист завершил карьеру в июле 2009 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9