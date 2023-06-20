«Пари НН» может подписать трех игроков из чемпионата Узбекистана

«Пари НН» хочет усилить состав шестью футболистами, утверждает Legalbet.

По информации источника, в сферу интересов нижегородцев попали: вратарь «Истиклола» Рустам Ятимов, защитник Матео Стаматов, Шерзод Насруллаев и Алибек Давронов из «Насафа», вингер «Актобе» Максим Самородов и нападающий «Кайрата» Артур Шушеначев.

«Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23. В стыковых матчах команда Сергея Юрана победила «Родину» (3:2 — общий счет).