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4 марта, 17:30

Павел Маслов: «Почему отсутствие Промеса должно влиять на «Спартак»?»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом.

«Это его личная жизнь. Не хочу комментировать то, как он живет. Почему его отсутствие должно влиять на «Спартак»? Мы взрослые люди, если у него есть неприятности, они не должны сказываться на нас. Как вы видите, мы вышли и сыграли против «Зенита» (0:0). Если невозвращение Промеса в Россию является главной темой российского футбола, а не возобновление чемпионата... (смеется) Это о чем-то говорит», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Промес провел 17 матчей, забил 6 мячей, а также отдал 6 голевых передач.

Ранее стало известно, что 32-летний футболист не будет экстрадирован в Нидерланды после ареста в ОАЭ. Он избежит тюремного заключения и ограничится денежным штрафом.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
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