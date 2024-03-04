Павел Маслов: «Почему отсутствие Промеса должно влиять на «Спартак»?»

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом.

«Это его личная жизнь. Не хочу комментировать то, как он живет. Почему его отсутствие должно влиять на «Спартак»? Мы взрослые люди, если у него есть неприятности, они не должны сказываться на нас. Как вы видите, мы вышли и сыграли против «Зенита» (0:0). Если невозвращение Промеса в Россию является главной темой российского футбола, а не возобновление чемпионата... (смеется) Это о чем-то говорит», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Промес провел 17 матчей, забил 6 мячей, а также отдал 6 голевых передач.

Ранее стало известно, что 32-летний футболист не будет экстрадирован в Нидерланды после ареста в ОАЭ. Он избежит тюремного заключения и ограничится денежным штрафом.