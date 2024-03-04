Бушманов: «Карасев великолепно отсудил матч «Зенит» — «Спартак»

Бывший защитник ЦСКА Евгений Бушманов оценил судейство в матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

«На мой взгляд, Карасев отсудил великолепно», — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru.

После 19 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. «Спартак» идет четвертым (31 очко).

9 марта петербургский клуб проведет выездную встречу против «Урала», а красно-белые днем позже сыграют с «Факелом» в Москве.