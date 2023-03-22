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«Пари НН» оспорит решение о присуждении технического поражения в матче с «Торпедо»

Мария Гусева
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Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов заявил, что клуб не согласен с присуждением технического поражения в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» и рассмотрит возможность обжаловать решение КДК РФС.

«В первую очередь, мы приносим извинения нашим болельщикам за возникшую ситуацию, — цитирует пресс-служба клуба Измайлова. — «Пари Нижний Новгород» не снимает с себя ответственность за произошедшее. И сделает все, чтобы подобное не повторилось. Но учитывая фактические обстоятельства данного дела, мы не согласны с вынесенным решением и рассматриваем возможность подать жалобу в Апелляционный комитет РФС. Мы убеждены, что спортивный результат команды должны добывать только на футбольном поле».

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов не имел права выходить на поле в матче с «Торпедо», так как этот футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и чемпионате России. Это следует из статьи 19 «Дисциплинарные санкции» регламента чемпионата России-2022/23.

Источник: https://t.me/fcnn52/6143
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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 - : -
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Пари НН – Локомотив
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 - : -
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 - : -
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Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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