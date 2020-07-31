Нападающий Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сегодня, 31 июля, будут присутствовать на заседании по пересмотру апелляционного приговора в Мосгорсуде.

— Ожидания? Позитивные, — сказал Мамаев. (Севастиан Терлецкий)

С октября 2018 года до сентября 2019-го Кокорин находился под арестом и в колонии после громкого дела с двумя драками в центре Москвы в компании брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и его друга, экс-футболиста Александра Протасовицкого.