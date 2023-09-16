Орещук оценил гол нападающего «Пари НН» Кутателадзе в ворота «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил гол нападающего «Пари НН» Николоза Кутателадзе в ворота бело-голубых в матче 8-го тура РПЛ.

«Чистый грузин! Красиво сыграл — красиво забил. Приятно, что молодые ребята забивают такие мячи — любо-дорого смотреть. О перспективах говорить рано. Если бы Бителло забил, а такой шанс был — он бы сейчас тоже был красавчиком, но мяч мимо него пролетел. Школа «ПСЖ»? Если бы была школа «Барселоны», «Баварии» — это одно дело, а у «ПСЖ» каждый год новая тактика, новые игроки и схемы», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Кутателадзе дебютировал за «Пари НН» в матче против «Динамо» (1:1) в 8-м туре РПЛ. Он вышел на замену на 82-й минуте, а 6 минут спустя забил гол, который принес нижегородцам ничью.