"Оренбург" – "Крылья Советов": почему назначен пенальти в ворота хозяев поля?

На 11-й минуте перенесенного матча 16-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Крылья Советов" правильно поступил арбитр Павел Кукуян, во второй раз в этой игре назначив 11-метровый удар.

Судья увидел, что игрок хозяев поля Адессойе Ойеволе сыграл рукой в своей штрафной площади. К пенальти рефери добавил желтую карточку нарушителю правил: Кукуян вынес предупреждение из-за того, что мяч после удара игрока самарцев летел в ворота "Оренбурга". (Александр Бобров)​

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