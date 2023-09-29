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Сегодня, 09:15

Романцев: «Ивич сделал ставку на строжайшую игровую дисциплину и выполнение его установок»

Александр Львов
Обозреватель
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Владимир Ивич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о стиле лидирующего в РПЛ «Краснодара».

Артем Дзюба, Олег Романцев, Сергей Семак. «Посоветовал бы Дзюбе извиниться за слова о Семаке, это вызовет уважение». Интервью Романцева

Сергей Торбин: — Тренер «Краснодара» Ивич после победы над «Спартаком» заявил, что «играть можно во дворе, а в чемпионате нужно совершать правильные действия для достижения результата». Как вы относитесь к такой тренерской философии и насколько она эффективна в работе?

— Еще давным-давно англичане сказали, что самое красивое в футболе — это счет. Стало быть, то, как он добывается, не должно никого волновать. Ведь нерадующие глаз «защепки» и «автобусы» забываются, а результат остается. Но я из тех, для кого футбол всегда был прежде всего Игрой. Скажем, в свое время «Интер» стал чемпионом, добывая победы тяжелым трудом, буквально вымучивая каждый гол. Смотреть на это было неинтересно. Но его болельщики были счастливы и кричали — мы первые! Возможно, располагая классными защитниками, такой вариант может устроить тренера, для которого самое главное — результат. Я бы не сказал, что «Краснодар» добывает очки тяжелой работой на поле с оглядкой на свои ворота. У него поставлена игра, в каждой линии есть лидеры — Сафонов, Оласа, Черников, Сперцян, Кордоба. Главное, что команда не сорит очками на полустанках. Что и подтверждают слова Ивича, сделавшего ставку на строжайшую игровую дисциплину и четкое выполнение его установок. Это работает, а значит, оправдывает выбранный тренером путь.

Олег Романцев
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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